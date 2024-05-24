تطورات شمالي القطاع.. "كمال عدوان" خارج الخدمة وتحذيرات للمواطنين وغارات ليلية

أفاد مراسلنا بآخر تطورات الهجوم الإسرائيلي المتجدد على شمالي قطاع غزة مع خروج مستشفى "كمال عدوان" عن الخدمة نظرا لخطورة العمليات الإسرائيلية على جميع من يتواجد فيه.

وأشار المراسل إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي تواصل استهداف المناطق الغربية لمخيم جباليا وخاصة محيط مقبرة الفالوجا وأبو شرار والفاخورة.

إقرأ المزيد

إلى ذلك صدرت تحذيرات من تجاوز المواطنين مدرسة شادية أبو غزالة تجاه الشرق، ومدارس الفاخورة، وشمال منطقة الجرن.

ولفت المراسل إلى استمرار الطائرات الإسرائيلية في شن غاراتها على منازل المواطنين، مع سماع دوي غارات عنيفة غرب المخيم خلال الليل، كما ارتقى جراء ذلك 5 شهداء في قصف منزل يعود لعائلة "الحواجري" في منطقة الفاخورة.

كما تقدمت القوات الإسرائيلية من مفترق نصار غرب تل الزعتر متوجهة غربا تجاه مستشفى كمال عدوان.

ومع خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة تكون قوات الاحتلال بذلك قد شلّت عمل كافة مستشفيات محافظة شمال غزة.

وتابع مراسلنا بأن "عدد من الشهداء لا يزال ملقى على الطرقات داخل مخيم جباليا، بينما تمنع كثافة نيران الاحتلال من الوصول إليهم".

كما وتواصل تلك القوات محاصرة بلدة بيت حانون لليوم الـ13 دون وصول أي إمدادات طبية أو غذائية للمحاصرين داخلها.

المصدر: RT