السيسي وبايدن يتفقان علي استئناف دخول المساعدات وتسليمها لموظفي الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن تطورات الأوضاع في قطاع غزة واتفق الرئيسان على دفع كميات من المساعدات وتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: "تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع".

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وتم الاتفاق على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني" بحسب بيان الخارجية المصرية.

كما لفت البيان إلى أن الرئيسين بحثا "الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وكانت مصر قد رحبت في وقت سابق من اليوم بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، مطالبة تل أبيب بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية.

المصدر: اليوم السابع