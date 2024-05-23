الأمم المتحدة تعلن وصول أولى المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي العائم بينها "بسكويت عالي الطاقة"

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وصول المساعدات الأولية عبر الرصيف الأمريكي العائم إلى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي ستيف تارافيلا أن البرنامج وزع في غزة في الأيام الأخيرة "عددا محدودا من البسكويت عالي الطاقة" الذي وصل عبر الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة، وهي أول مساعدات تصل من الطريق البحري الإنساني الجديد للفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأفاد بأن العدد الصغير من البسكويت جاء ضمن الشحنات الأولى التي تم تفريغها من الرصيف يوم الجمعة.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوكالة "أسوشيتد برس" إن إجمالي 41 شاحنة محملة بالمساعدات من الرصيف الذي تبلغ قيمته أكثر من 320 مليون دولار وصلت إلى المنظمات الإنسانية في غزة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يعمل عبر منسق أعمال الحكومة في والبحرية الإسرائيلية، بالتعاون مع الولايات المتحدة لتشغيل الرصيف العائم المؤقت للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مبينا أنه يوم أمس (الأربعاء) تم نقل 27 شاحنة تحتوي على 371 حزمة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية ومعدات الإيواء، إلى المراكز اللوجستية التابعة لوكالات الإغاثة الدولية في قطاع غزة.

وذكر أنه "بالتوازي مع ذلك، تتواصل الجهود الإنسانية لتسهيل دخول الشاحنات المحملة بالأغذية والمياه والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء عبر المعابر البرية إلى قطاع غزة. وتم يوم أمس تفتيش ونقل 281 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبري كرم أبو سالم وإيزر الغربي، منها 50 شاحنة تحتوي على الدقيق لمنظمة الأغذية العالمية و45 شاحنة مساعدات أردنية.

المصدر: RT + AP