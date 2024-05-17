القيادة المركزية الأمريكية: شاحنات المساعدات بدأت بالتحرك نحو شاطئ غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالتحرك نحو شاطئ قطاع غزة، عبر الرصيف المؤقت الذي تم إنشاؤه.

وقالت القيادة في بيان نشر عبر منصة "إكس": "اليوم، وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت غزة)، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك إلى الشاطئ غزة عبر الرصيف المؤقت".

وأكدت أنه "لم تصل أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة"، مشيرة إلى أن "هذا جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية".

Today at approximately 9 a.m. (Gaza time), trucks carrying humanitarian assistance began moving ashore via a temporary pier in Gaza. No U.S. troops went ashore in Gaza. This is an ongoing, multinational effort to deliver additional aid to Palestinian civilians in Gaza via a… pic.twitter.com/Gdt9Scgq2y — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 17, 2024

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي سيبني رصيفا مؤقتا قبالة سواحل غزة، كبديل للطرق البرية من أجل إيصال المساعدات للقطاع.

يشار إلى أن ما يصل إلى 1000 عنصر من أفراد الخدمة الأمريكية يساعدون في إنشاء الرصيف العائم، ويهدف الهيكل الذي سيتكون من جسر يبلغ طوله 1800 قدم سيتم ربطه بالشاطئ، إلى دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار.

المصدر: RT