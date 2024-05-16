القيادة المركزية الأمريكية: شاحنات المساعدات ستصل إلى شاطئ غزة خلال أيام

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ستصل إلى شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن أي قوات أمريكية لم تدخل إلى غزة.

وقالت القيادة في بيان نشر عبر منصة "إكس": اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحا (بتوقيت غزة)، قام أفراد القيادة المركزية الأمريكية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة"، مؤكدة أنه "كجزء من هذا الجهد، لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة".

وأعلنت أنه "من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة. وستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في غزة".

Today at approximately 7:40 a.m. (Gaza time) United States Central Command personnel supporting the humanitarian mission to deliver additional humanitarian aid to Palestinian civilians in need anchored a temporary pier to the beach in Gaza. As part of this effort, no U.S. troops… pic.twitter.com/048seMnkLJ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 16, 2024

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي سيبني رصيفا مؤقتا قبالة سواحل غزة، كبديل للطرق البرية من أجل إيصال المساعدات للقطاع.

يشار إلى أنه ما يصل إلى 1000 عنصر من أفراد الخدمة الأمريكية يساعدون في إنشاء الرصيف العائم، ويهدف الهيكل الذي سيتكون من جسر يبلغ طوله 1800 قدم سيتم ربطه بالشاطئ، إلى دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار.

المصدر: RT