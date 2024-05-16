مسؤول أمريكي: "الرصيف البحري" بدأ التحرك باتجاه غزة

أفاد مسؤول أمريكي، الأربعاء، بأن الرصيف العائم الذي سيسمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من البحر، تحرك من ميناء أسدود الإسرائيلي باتجاه القطاع.

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ويقع ميناء أسدود على بعد حوالي 30 ميلا من موقع التوزيع في غزة، حيث سيتم تفريغ المساعدات من الرصيف، ما يعني أن مكوناته يجب أن تكون في مكانها قريبا، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي نقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الميناء العائم تحرك بالفعل باتجاه غزة".

وأدت المخاوف الأمنية وظروف البحر إلى تأخير حركة الرصيف لعدة أيام، ولكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بات رايدر قال إن الرصيف يجب أن يكون جاهزا للعمل "خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت بريطانيا، الأربعاء، أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 8400 مأوى مؤقت، في طريقها من قبرص إلى غزة، وقالت: "سيتم توزيع المساعدات داخل غزة في أقرب وقت ممكن".

وتشكل قبرص نقطة انطلاق للمساعدات الإنسانية التي سيتم شحنها إلى غزة عبر الجسر البحري والرصيف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في 8 مارس أن الجيش الأمريكي سيبني رصيفا مؤقتا قبالة سواحل غزة، كبديل للطرق البرية من أجل إيصال المساعدات للقطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطرة جدا ناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

المصدر: CNN