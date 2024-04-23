مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية ديفيد ساترفيلد إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لأن خطر المجاعة "شديد جدا" في قطاع غزة خصوصا في الشمال.

وأوضح ديفيد ساترفيلد: "إسرائيل اتخذت في الأسابيع القليلة الماضية خطوات مهمة فيما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به إذ أن خطر المجاعة شديد جدا في القطاع".

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وأحجم المبعوث ديفيد ساترفيلد عن الحديث عما إذا كانت واشنطن راضية عن التحركات الإسرائيلية، وذلك بعد أسابيع من مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، قائلا إن "من الممكن وضع شروط على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل إذا لم تتحرك".

وأضاف ساترفيلد: "اتخذت إسرائيل خطوات مهمة خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين.. لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل. ولكن هناك تقدم، ولا يزال خطر المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة الذي دمرته الحرب، لا سيما في الشمال"، داعيا لبذل مزيد من الجهد لإيصال المساعدات لمن هم في حاجة لها، وخاصة إلى هذا الجزء من القطاع الفلسطيني الصغير المكتظ بالسكان.

وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من عقبات تواجه إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.

هذا وفند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، المزاعم الأمريكية حول دخول 400 شاحنة مساعدات يوميا بأنها غير صحيحة ومحض كذب وتزييف للواقع.

كما أكد أن "الرواية الإسرائيلية حول تحسن أعداد شاحنات المساعدات وتبني الولايات المتحدة لها محض كذب وتزييف للواقع، فمجمل ما يدخل يوميا من شاحنات المساعدات بالمتوسط يتراوح بين 130-150 شاحنة فقط، وعدد شاحنات المساعدات الإجمالي منذ بداية الشهر الحالي لم يتجاوز 2800 شاحنة".

المصدر: RT + "رويترز"