بعد 200 يوم.. غزة تحصي عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 111326، بين قتيل وجريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت وزارة الصحة في غزة ببيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و59 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الوزارة ارتفاع "حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34183 شهيدا و77143 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023".

ودخلت الحرب في غزة اليوم الثلاثاء، يومها الـ200، على وقع اكتشاف مقابر جماعية خلفتها القوات الإسرائيلية خلال عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع.

وكان الدفاع المدني بغزة، أعلن انتشال قرابة 300 جثمان من مقابر جماعية في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك أدلة على إعدامات ميدانية قامت بها القوات الإسرائيلية في المكان، فيما كشف حكومة غزة أنه تم العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

المصدر: RT