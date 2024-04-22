"أدلة على إعدامات ميدانية".. انتشال 283 جثمانا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر في خان يونس

أعلن الدفاع المدني بغزة، انتشال 283 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى أن هناك أدلة على إعدامات ميدانية قامت بها القوات الإسرائيلية في المكان.

يأتي ذلك، غداة إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

وقال إسماعيل ثوابتة المتحدث الحكومي إن "الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه"، مرجحا "وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر الطبي"، جنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و104 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34151 شهيدا و77084 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: RT