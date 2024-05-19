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شيخ الأزهر عن مأساة غزة: المجتمع الدولي أصابه الانفصام العالمي

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شيخ الأزهر عن مأساة غزة: المجتمع الدولي أصابه الانفصام العالمي
Globallookpress
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قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن العالم أصابه ما يمكن تسميته بظاهرة "الانفصام العالمي" وقد برزت هذه الظاهرة بشكل واضح بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وأضاف خلال استقباله آنه دورته ريجلسن، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة: "نرى بعض الدول تعلن عن مد إحدى يديها بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، ويدها الأخرى ممدودة بالسلاح والعدة والعتاد العسكري للكيان الإسرائيلي ليستمر في ممارسة القتل والإرهاب، مشددًا فضيلته على أن التقدم في صناعة السلاح لا ينتج حضارة".

وتابع: "على صناع القرار العالمي التحلي بالحكمة والعقل، والاستماع لإرادة الشعوب التي خرجت ترفض الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الإسرائيليون في غزة"، مؤكدا أن "مظاهرات اليوم التي نراها في معظم العواصم الأوروبية والأمريكية، إن لم يتم احتواؤها في أسرع وقت والاستماع إليها بحكمة وعقلانية، فلا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تنجم عنه، وأن الغرب وأمريكا مطالبين باستيعاب الدرس، والتيقن من أن سياسات الإقصاء والاحتكار ودعم الاحتلال وصم الآذان ستكلِّفهم كثيرا".

من جانبها، أعربت سفيرة الدنمارك عن سعادتها بلقاء شيخ الأزهر، مشيرة إلى أن بلادها قد اتخذت خطوات عدة لدعم الحق الفلسطيني، وأن الدنمارك قد صوتت لصالح فلسطين في مشروع القرار حول أحقيتها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أشارت إلى افتتاح الدنمارك مستشفى ميداني في غزة خلال الأسبوع الماضي.

 

المصدر: RT

 

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