ماسك يعترف بوجود مشكلات في عمل شبكة "ستارلينك" بسبب وسائل الحرب الإلكترونية الروسية

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شركة "SpaceX" مضطرة إلى إنفاق موارد كبيرة لمواجهة إمكانيات روسيا ونجاحها في تحييد شبكة Starlink (ستارلينك) في أوكرانيا.

وكتب في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تنفق SpaceX موارد كبيرة لمواجهة جهود التشويش الروسية. هذه مشكلة خطيرة".

وأوضح في نقاش مع أحد المستخدمين لمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول استخدام الجيش الروسي لمعدات الحرب الإلكترونية في أوكرانيا، أن "ستارلينك" هي وسيلة الاتصال الوحيدة في أوكرانيا التي لم تتمكن روسيا من تشويشها بالكامل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن القوات الروسية تستخدم قدرات الحرب الإلكترونية ضد أنظمة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، مما يمنع اتصالات القوات المسلحة الأوكرانية ويعطل ملاحة طائراتها بدون طيار.

وتقوم شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك"، التي طورتها شركة "SpaceX" التابعة للملياردير إيلون ماسك، بنقل إشارات الإنترنت من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض إلى محطات على الأرض، والتي تقوم بعد ذلك بتوزيعها كشبكة Wi-Fi.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا اضطرت إلى التخلي عن استخدام العديد من الأسلحة الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية بسبب عدم فعاليتها بوجود أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وفي ديسمبر الماضي، أفاد وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف أن حوالي 47 ألف جهاز "ستارلينك" يعمل في أوكرانيا.

المصدر: تاس