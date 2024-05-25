غانتس يطلق ردودا نارية على قرار "العدل الدولية" وقف العملية العسكرية في رفح

أكد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين"، مشيرا إلى مواصلة القتال في رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي.

وجاءت تصريحات الوزير في إطار الرد على قرار محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الذي يأمر تل أبيب بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية ضد مدينة رفح.

وأضاف غانتس عن قرار لاهاي: "سنواصل القتال في كل مكان بقطاع غزة حتى في رفح".

ولفت بعد وقت قصير على انعقاد جلسة "المحكمة الدولية": "لقد شرعت دولة إسرائيل في حملة عادلة وملتزمة، بعد أن قامت منظمة إرهابية وحشية بذبح مواطنينا واغتصاب نسائنا واختطاف أطفالنا وإطلاق الصواريخ على مراكز مدننا".

وتابع: "سنواصل العمل وفقا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، وسنبذل قصارى جهدنا لتجنب إيذاء السكان المدنيين. ليس بسبب المحكمة في لاهاي - ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا".

المصدر: RT