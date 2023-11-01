بوتين يحذر من احتمال لجوء الغرب لأعمال تخريبية تطال منشآت روسية مع استنفاد سياسة العقوبات

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لجوء الغرب مجددا إلى عمليات تخريب واستفزاز ضد روسيا مشيرا إلى احتمال ذلك بعد أن استنفد الغرب قدرته على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حول مناقشة القضايا الاقتصادية في البلاد: "كما كان الحال مع السيل الشمالي وخط أنابيب الغاز Balticconnector، ما يقلقنا في الحقيقة هو أنه حين تصبح احتمالات فرض عقوبات ضدنا قد استنفدت بالفعل، قد يبدأ استخدام أسلوب التخريب، وبكل بساطة التخريب الطبيعي أو أعمال التخريب الذي قد تطال أهم منشآت البنية التحتية العالمية الطابع".

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وفي هذا الصدد، أشار إلى التخريب الذي طاول أنابيب خطوط غاز "السيل الشمالي"، وأضاف: "لا ينبغي لنا أن نستبعد وقوع استفزازات على شاكلة تلك التي حاولوا من خلالها مؤخرا إلقاء اللوم على روسيا في الإضرار بخط أنابيب الغاز بين فنلندا وإستونيا".

وأردف قائلا: "خط أنابيب الغاز هذا في حد ذاته لا يمثل أي شيء، فالكميات الموجودة فيه تعتبر ضئيلة، ولكن هذه رغم ذلك حقيقة يمكنهم التشبث بها بشكل من الأشكال فقط من أجل إلحاق الضرر بنا".

وتابع الرئيس: "هذا النوع من الأشياء يمكن، بالطبع، استخدامه ضدنا".

واختتم بوتين: "من المهم حساب هذه المخاطر بصورة مسبقة والاستجابة لها بشكل استباقي من أجل ضمان التشغيل الواثق والمستقر لمؤسساتنا وشركاتنا وقوى العمل لدينا وموثوقية علاقاتنا التجارية الخارجية وطرقنا اللوجستية."

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمة له أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية، يوم 5 أكتوبر الماضي، أنه "لا يُسمح لنا بالمشاركة في التحقيق، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة للقيام بذلك. لا توجد أي نتائج للتحقيقات، وعلى ما يبدو لن تكون هناك نتائج".

المصدر: تاس + RT