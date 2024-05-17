فيرشينين: روسيا مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان غزة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن روسيا مستعدة لتوسيع المساعدات الإنسانية لسكان غزة. ولهذا يجب وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال فيرشينين: "نحن نقدمها أصلا ومستعدون لتوسيع نطاق تقديم هذه المساعدة. والشيء الآخر هو أنه منذ بداية المأساة التي نشهدها في غزة، أكدنا دائما على أنه يمكن تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذها بشكل فعال في ظل وقف إطلاق النار".

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وشدد على أنه لهذا السبب دعا الجانب الروسي إلى وقف إطلاق النار منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه بدون وقف إطلاق النار، كما تؤكد المنظمات الإنسانية الدولية، فإن المساعدات الإنسانية لن تصل إلى الأشخاص الذين يعانون في القطاع بالحجم يحتاجون إليه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 % من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 35272 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وفق آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: "نوفوستي"