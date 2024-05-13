المستوطنون ينهبون شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة (فيديو)

أقدم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين على نهب شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة قرب مستوطنات جنوبي مدينة الخليل.

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وأفادت مراسل RT بأن المستوطنين قاموا بإغلاق الطريق أمام شاحنات المساعدات عند حاجز ترقوميا، ثم هاجموها ناهبين الصناديق التي كانت تحملها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المساعدات الإنسانية وهي ملقاة على الأرض، بينما كان بعض المستوطنين ينهبون محتويات الصناديق ويخربون بعضها الآخر.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث شهد الأسبوع الماضي عدة حوادث مشابهة، حيث أظهرت مشاهد الحجارة التي قطع بها المستوطنون طول الطريق المودية إلى القطاع المحاصر منذ أشهر.

كما تضررت العديد من السيارات الخاصة التي كانت تسير في المكان واضطرت للتوقف. وفي حادثة أخرى، هاجم مستوطنون الشاحنات المتوجهة إلى غزة بالقرب من تقاطع اللطرون غرب رام الله، وحاولوا منعها من الوصول إلى القطاع.

المصدر: RT