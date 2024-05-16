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فيديو.. مجموعة دببة تتجول في قرى جبلية بالعراق

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فيديو.. مجموعة دببة تتجول في قرى جبلية بالعراق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات إخبارية محلية عراقية فيديو قيل إنه لمجموعة دببة تتجول في سلسلة جبال برادوست بمحافظة أربيل شمال العراق.

وتظهر في المقطع المصور، مجموعة من الدببة تتجول في منطقة وعرة نصفها مكسو بالثلوج، حيث تخرج الأم من شق جبلي وخلفها ثلاثة من صغارها.

المصدر: وكالة "يقين" للأنباء العراقية

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