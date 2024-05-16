برقم غير مسبوق.. رونالدو يتصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرا وميسي ثالثا

تصدر قائد نادي النصر السعودي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة مجلة "فوربس" السنوية للرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله مطلع العام 2023 إلى نادي النصر السعودي، وقالت "فوربس" إن إجمالي أرباح اللاعب البرتغالي السنوية كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغت أرباح رونالدو "على أرض الملعب" 200 مليون دولار، بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات الرعاية، حيث تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على "إنستغرام" البالغ عددهم 629 مليونا.

وتقدم لاعب الغولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني في القائمة، بجمعه 218 مليون دولار لينضم إلى رونالدو باعتبارهما الرياضيين الوحيدين اللذين حصلا على أكثر من 200 مليون دولار.

واحتل أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي المركز الثالث في القائمة بأرباح قدرها 135 مليون دولار.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما على 65 مليون دولار من الأرباح على أرض الملعب، وعلى 70 مليون دولار من الصفقات مع الرعاة الرئيسيين مثل "Adidas" و"Apple".

وفي المركز الرابع، يأتي نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (128.2 مليون دولار)، يليه لاعب السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (111 مليون دولار).

وحل نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي في المركز السادس (110 ملايين دولار).

ويكمل قائمة العشرة الأوائل البرازيلي نيمار (108 ملايين دولار)، والفرنسي كريم بنزيما (106 ملايين دولار)، ولاعب السلة الأمريكي ستيفن كيري (102 مليون دولار)، إضافة إلى لاعب كرة القدم الأمريكية لامار جاكسون (100.5 مليون دولار).

المصدر: "فوربس"