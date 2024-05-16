فضيحة تضرب قناة تلفزيونية أوكرانية خلال بث مباشر (فيديو)
Gettyimages.ru Carmen Martínez Torrón
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تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بث مباشر لقناة "1+1" الأوكرانية يظهر فيها المراسل وهو يشم مسحوقا أبيض، ناسيا أن الكاميرا تصوره.
فضيحة في القناة الوطنية الأوكرانية المعروفة بإسم (1+1) عندما لاحظ المشاهدين قيام مراسل القناة بإخراج مسحوق أبيض وبدأ باستنشاقه معتقداً أن الكاميرا لا تصوره. pic.twitter.com/KghBh3YisJ— إياد الحمود (@Eyaaaad) May 16, 2024
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية