فضيحة تضرب قناة تلفزيونية أوكرانية خلال بث مباشر (فيديو)

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بث مباشر لقناة "1+1" الأوكرانية يظهر فيها المراسل وهو يشم مسحوقا أبيض، ناسيا أن الكاميرا تصوره.

فضيحة في القناة الوطنية الأوكرانية المعروفة بإسم (1+1) عندما لاحظ المشاهدين قيام مراسل القناة بإخراج مسحوق أبيض وبدأ باستنشاقه معتقداً أن الكاميرا لا تصوره. pic.twitter.com/KghBh3YisJ — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 16, 2024

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية