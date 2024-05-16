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فضيحة تضرب قناة تلفزيونية أوكرانية خلال بث مباشر (فيديو)

أخبار العالم

فضيحة تضرب قناة تلفزيونية أوكرانية خلال بث مباشر (فيديو)
Gettyimages.ru Carmen Martínez Torrón
صورة تعبيرية
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تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من بث مباشر لقناة "1+1" الأوكرانية يظهر فيها المراسل وهو يشم مسحوقا أبيض، ناسيا أن الكاميرا تصوره.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعية

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