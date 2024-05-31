مدرب أمريكي في أوكرانيا يكشف تفاصيل صادمة عن التدريبات العسكرية

قال الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي ديفيد جروسمان إن تقنيات التدريب العسكري الغربي تهدف إلى إثارة متعة القتل.

أضاف العسكري الأمريكي لقناة "فيرست ويسترن" التلفزيونية الأوكرانية: "بناء على أدوات التدريب الحديثة -أعني أجهزة المحاكاة والاستهداف- جعلت قتل العدو بمثابة مؤشر على النجاح".

وبحسب العسكري الأميركي، التدريب الحديث يسمح للجندي خلال «القيام بعمله»، برأيه، بالشعور بمتعة «قتل» العدو.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن موسكو تعلم بوجود مرتزقة غربيين في أوكرانيا، وأن مدربين عسكريين يتواجدون هناك تحت هذا الستار.

المصدر: نوفوستي