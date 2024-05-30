إعلام فرنسي: ماكرون يريد إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء تحالف أوروبي لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند".

وكتبت الصحيفة: "قد يكون إرسال مدربين فرنسيين وأوروبيين إلى أوكرانيا مسألة أسابيع أو حتى أيام، وفقا لمعلوماتنا، تريد السلطات الفرنسية إنشاء تحالف من الدول المستعدة لتدريب الجنود الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا".

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وفقا للصحيفة، قد يتم الإعلان عن ذلك خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى فرنسا الأسبوع المقبل لإحياء الذكرى 80 "لإنزال نورماندي" في 6-7 يونيو.

وأضافت الصحيفة: "الخطة هي إرسال عشرات المتخصصين أولا لتحديد احتياجات التدريب، الخطوة الثانية هي إرسال عدة مئات من الأفراد العسكريين".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن يضم هذا التحالف ليتوانيا وإستونيا وبريطانيا ودول أخرى.

وتابعت الصحيفة: "بالنسبة للعديد من البلدان، يعد هذا استمرارا منطقيا لمهمة الاتحاد الأوروبي في تدريب القوات الأوكرانية، التي تم إطلاقها في خريف 2022 لتدريب الجنود الأوكرانيين في أوروبا، والتي تضم 24 دولة في الاتحاد الأوروبي والنرويج".

ووفقا للصحيفة، دربت الدول الأوروبية 52 ألف جندي أوكراني على القتال البري وإزالة الألغام ومكافحة التهديدات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية وصيانة المعدات، ومن المقرر تدريب 8 آلاف جندي إضافي.

وأكدت الصحيفة أن: "معظم التدريب الذي يجريه الأوروبيون يجري حاليا في بولندا وألمانيا وبريطانيا، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة من حيث الخدمات اللوجستية، كما أنه يطيل مدة التدريب الجنود الأوكرانيين".

وأوضحت الصحيفة أن كييف تعاني من نقص في الأفراد ولا تريد سحب الجنود المتمركزين في الجبهة، لذلك كان لا بد في الخريف الماضي من تأجيل التدريب في فرنسا لمدة شهر بسبب نقص الجنود الذين أرسلتهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: لوموند