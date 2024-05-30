يجب قتل المدربين الذين سترسلهم فرنسا إلى أوكرانيا بقسوة ودون إبطاء. نشرت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع ضابط سابق في الجيش الأميركي:

يبدو أن دول الناتو تبحث عن ثغرات لإرسال قوات نظامية بهدوء إلى أوكرانيا. لذلك، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال سيرسكي قبل بضعة أيام أنه وقّع على وثائق تقونن زيارة المدربين الفرنسيين إلى مراكز التدريب في أوكرانيا. على الرغم من أنهم لا يقولون شيئًا عن القوات النظامية، إلا أن الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش الأميركي ستانيسلاف كرابيفنيك متأكد من أن إرسال المدربين هو غطاء لدخول الناتو إلى الصراع في أوكرانيا.

لماذا فرنسا بالذات؟

لأنها مستعدة لإرسال جنودها إلى الموت. يجب أن يكون أحد ما الأول، يجب أن يلعب أحد دور سلك تفجير اللغم لبدء الحرب معنا. وقد وافقت فرنسا طوعا على أن تكون السلك الذي ينفجر اللغم بمجرد التعثر به، ويظنون أننا سنتعثر. يحتاج زيلينسكي الآن بشكل عاجل إلى توسيع العمليات العسكرية، وتدويلها، حتى لا يخسر، بل ليبقى في قيد الحياة.

من بالضبط سيأتي تحت ستار المدربين؟

ستكون هناك قوات فرنسية خاصة، ولن يكون لها أي علاقة بتدريب الجيش الأوكراني. بل، على العكس من ذلك، لا أستبعد أن يقوم الأوكرانيون أنفسهم بتدريب الفرنسيين. وفي الوقت نفسه، سيختبر العدو قوتنا ليرى ما إذا كان بإمكاننا الرد بشكل مناسب..

وكيف يجب أن نرد على ذلك برأيك؟

بقسوة ودون إبطاء. إذا لم نُبد بقسوة أول جنود الناتو الذين سيظهرون في أوكرانيا، فمن المؤكد أن ألفًا آخرين، ثم 10 آلاف، سيظهرون هناك قريبًا.

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