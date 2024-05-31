إسرائيل تتجاهل طلب مناهضي الفاشية في قضية النازي الأوكراني العجوز هونكا

تجاهلت سلطات إسرائيل دعوات من الحركة الإسرائيلية المناهضة للفاشية لمطالبة كندا بتسليم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، الذي نال الترحيب في البرلمان في أوتاوا.

أعلن ذلك رئيس حركة مناهضي الفاشية دميتري ترابيروف، وأشار إلى أن الحركة طلبت من سلطات إسرائيل إدانة هذا التصرف الكندي علنا على الأقل.

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وقال ترابيروف: "غضبت قيادة حركتنا عندما استقبل البرلمان الكندي، العميل النازي هونكا بالتصفيق. وفي هذا الصدد، أرسلنا رسالة إلى السفير الإسرائيلي لدى كندا، أعربنا فيها عن استيائنا وسخطنا. وطالبت حركتنا بتحميل البرلمان الكندي المسؤولية، وتقديم الفاشي هونكا إلى محاكمة عادلة في دولة إسرائيل كما حدث في المرات الماضية. كما أرسلنا رسائل إلى البرلمان الإسرائيلي وإلى مكتب الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكننا لم نتلق أي إجابات، سواء كانت إيجابية أو سلبية".

وأعرب ترابيروف، عن اعتقاده بأن الرسائل هذه ربما لم تصل إلى الطرف المقصود، لكنه أشار إلى "النتائج الإيجابية لهذه القصة"، والتي تتمثل في أن "جمهور العالم اليهودي بأكمله استيقظ"، وأن رئيس مجلس النواب في البرلمان الكندي، أنتوني روتا، الذي تولى المسؤولية، شعر بالذنب لدعوة هونكا واستقال من منصبه لاحقا.

يوم 22 سبتمبر 2023، وفي إطار الاحتفاء بزيارة فلاديمير زيلينسكي، تمت دعوة ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما إلى البرلمان الكندي، والذي تم تقديمه للجمهور المصفق باعتباره أحد المحاربين القدامى في الكفاح ضد الروس.

لكن اتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وأثارت فضيحة تكريم هذا النازي المسن في البرلمان الكندي ردود فعل واسعة من العالم أجمع.

المصدر: نوفوستي