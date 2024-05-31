"الجنيه ثاني أفضل عملة في العالم".. ما حقيقة تصريحات وزير المالية المصري المثيرة للجدل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، تصريحا نشرته "الشروق"، لمحمد معيط وزير المالية المصري، قال فيه إن "الجنيه ثاني أفضل عملة عالميا".

وبالبحث تبين أن تصريحات الوزير المصري مجتزأة من سياقها حيث أنه لم يقل نصا أن الجنيه المصري ثاني أفضل عملة في العالم، ولكن قال أن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم من حيث التحسن في قيمة العملة خلال عام 2020.

ووفقا لصحيفة الشروق المصرية أكدت أن التصريح سليم ولكنه يعود إلى يناير 2021، خلال برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، حينما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الجنيه المصري يعد ثاني أفضل عملة على مستوى العالم، من حيث التحسن خلال عام 2020.

كما سبق وأدلى بنفس التصريح في ديسمبر 2019 خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي، ونشرت التصريحات أيضا في موقع الهيئة العامة للاستعلامات، ووكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وقال معيط وقتها في كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي: "التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كان من أهم عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وأضاف: "ظهر ذلك في الوصول إلى تحقيق ثاني أفضل فائض أولي على مستوى العالم وثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم في عام 2019، مما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية المصري في تصريحات له أمس الخميس أن رغيف العيش مدعوم منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن التكلفة تغيرت بشكل كبير، حيث أن رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرش.

وقال محمد معيط، إن الزيادة التي حدثت في رغيف الخبز طفيفة، مؤكدا أن تلك الزيادة تراعي الظروف المجتمعية.

وتابع وزير المالية، أن الخلل في سعر الصرف كان بسبب تغير سعر الصرف، مؤكدا أن الرقابة على الأسعار وتوفير السلع السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يرى أن الدعم النقدي سيفيد الناس أكثر من الدعم العيني.

المصدر: RT + الشروق