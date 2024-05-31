حول ما يعانيه الجيشان، الأميركي والبريطاني، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا جاء فيه:

بعد 14 عامًا من حكم المحافظين، وجد الجيش البريطاني نفسه في حالة نصف تحلل. كتب الباحث السياسي مالك دوداكوف عن ذلك في قناته على Telegram.

قام المدققون بفحص حالة البنية التحتية للقوات المسلحة البريطانية. الاستنتاجات مخيبة للآمال: في ثكنات الجنود هناك انقطاع مستمر في المياه والتدفئة والكهرباء، وكذلك عفن وفئران وصراصير.

لقد ترك حوالي ثلث عدد الجيش البريطاني الخدمة في السنوات الأخيرة، على وجه التحديد، بسبب الحالة المؤسفة لمساكنهم. عدد الأشخاص المستعدين للخدمة يتناقص من سنة إلى أخرى. وتم تخفيض حجم الجيش البريطاني إلى 73 ألف جندي، وهو الحد الأدنى منذ 300 عام. كما أن حاملات الطائرات تتعطل دائمًا، والصواريخ لا تطير، ولم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الدبابات والمدفعية، بعد عامين من الحرب في أوكرانيا.

على هذه الخلفية، قرر رئيس الوزراء ريشي سوناك العودة إلى التجنيد الإجباري، على الرغم من أن البنية التحتية لإسكان حتى جيش صغير محترف معطلة تمامًا، في الواقع.

والصورة مشابهة في الولايات المتحدة. فيتعين على الجنود الأميركيين أيضًا أن يعيشوا في ظروف غير صحية، مع العفن والفئران والمياه الآسنة. ويعاني البنتاغون أيضًا من أزمة نقص المجندين. 9% فقط من الشباب الأميركيين مستعدون للخدمة. وتم تخفيض حجم الجيش إلى 450 ألفًا.

ومع أن الولايات المتحدة تتمتع بميزانية عسكرية قياسية. لكنها بالكاد تكفي للحفاظ على آلة عسكرية لها 700 قاعدة حول العالم. فماذا يمكن القول عن الجيش البريطاني الذي وجد نفسه في مرحلة نصف تحلل. ومع ذلك، وبالنظر إلى مشاكل لندن، مع إفلاس نظام التقاعد المتوقع خلال 9 سنوات وغزو المهاجرين، فإن أزمة الجيش ليست المشكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة لهم.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب