وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله ضرب هدفا استراتيجيا خارج التوقعات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الجمعة أن "حزب الله" اللبناني ضرب هدفا استراتيجيا خارج التوقعات وهناك رقابة عسكرية على طبيعة الهدف و أضرار وقعت بالفعل.

وأوضح موقع "حدشوت بزمان" العبري أن "حزب الله ضرب هدفا استراتيجيا خارج التوقعات وهناك رقابة عسكرية على طبيعة الهدف ومكان وتوقيت الضربة".

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كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله وسع خط النار عبر إطلاق نحو 100 صاروخ على المستوطنات التي لم يتم إخلاؤها في الجليل الغربي، فيما تتعامل الشرطة مع عدة أماكن سقطت فيها صواريخ في المنطقة وأحدثت أضرارا".

وأضافت أن "حزب الله تبنى ضرب القبة الحديدية في الزاعورة بالجولان والجيش الإسرائيلي أصدر بيانا عن انفجار مسيّرتين ولم يستعمل عبارة لم تقع أضرار".

وعرض "حزب الله" اللبناني مساء يوم الجمعة، مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة "الفرقة 91" في "ثكنة بيرانيت" التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو في وقت سابق، يظهر لحظة سقوط صواريخ بركان على "مقر الفرقة 91 في بيرانيت".

وأظهر الفيديو "إطلاق رشقة صواريخ مكثفة على ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي مخلفة دمارا هائلا، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية