لبنان يطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني

تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلها مواطن لبناني، ما أدى إلى مقتله، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية.

وبناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى أمام مجلس الأمن تتناول استهداف إسرائيل سيارة كان يستقلّها مواطن لبناني، ما أدى إلى مقتله، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا على متن حافلة مدرسية تعرضت لأضرار لدى نقلها الطلاب إلى مدرسة شوكين، جراء الغارة أثناء مرورها على طريق شوكين – كفردجال، الواقعة جنوب غربي مدينة النبطية.

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وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن "قصف إسرائيل المُتعمّد لسيارة مدنيّة وحافلة مدرسية تقلّ طلابا قاصرين متوجهين الى مدرستهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب موصوفة".

وأضاف: "يطلب لبنان من مجلس الأمن إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني، وحقوق الطفل، وتجنب القتال وسط المدنيين".

ويطالب لبنان أيضا "مجلس الأمن بإدانة استهداف إسرائيل المباشر والمتعمد والمتكرر للمدنيين، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم. إن عدم إدانة أعضاء المجلس لهذه الجرائم الإسرائيلية، من شأنه أن يطلق يد إسرائيل في استمرارها باستهداف المدنيين من دون أي رادع".

المصدر: RT