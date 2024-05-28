نقابة الأطباء اللبنانية: القصف الإسرائيلي لمستشفى بنت جبيل انتهاك صارخ للقيم الإنسانية

دانت نقابة الأطباء في لبنان القصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس الاثنين مستشفى في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، واعتبرته "اعتداء صارخا على القيم الإنسانية والمواثيق الدولية".

وقالت النقابة في بيان إن "الاعتداء الاسرائيلي على مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل جنوب لبنان يشكل اعتداء صارخا على القيم الإنسانية وعلى حقوق الانسان وعلى المواثيق الدولية التي تضمن حماية المراكز الصحية والمستشفيات خلال الحرب كما في السلم".

ورأت أن "الاعتداء يأتي استكمالا لحرب الابادة التي ينتهجها العدو الإسرائيلي"، داعية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لتصويب الأمور وإحترام الأجهزة الطبية والصحية والمستشفيات وكل العاملين في قطاع الإنسانية".

وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت أمس دراجة نارية قرب مدخل الطوارئ التابع للمستشفى المذكور، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 10، 4 منهم في حالة حرجة.

المصدر: RT