لبنان.. مقتل مسعف وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف في الناقورة (فيديو)

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية في بلدة الناقورة جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل مسعف وجرح آخر.

هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت أطراف بلدة الناقورة.

الغارة الإسرائيلية على أطراف بلدة #الناقورةpic.twitter.com/fteYMHOrNy — AKhbar Beirut - أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) May 31, 2024

وأطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذيفتين على بلدة الوزاني باتجاه البساتين. كما سمع دوي انفجار صواريخ اعتراضية فوق سهل مرجعيون.

الى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات، عند الثانية من بعد منتصف الليل، استهدفت بلدة عيترون.

ألا لعنة الله على اليهود



عاجل- مراسل المنار : غارة من مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة اسعاف تابعة للدفاع المدني (الهيئة الصحية) في بلدة الناقورة، جنوب لبنان... pic.twitter.com/ToRA13G9vD — محمّد حسين يحيى (@mohammadhyehya) May 31, 2024

وشهدت قرى القطاعين الغربي والأوسط هدوءا حذرا، تخلله تحليق للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي واطلاق القنابل المضيئة.

المصدر: "الوكالة المركزية"