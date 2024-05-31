الجيش الإسرائيلي: انفجار طائرتين مفخختين قادمتين من لبنان في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من لبنان انفجرتا في منطقة الزاعورة (هضبة الجولان) في الشمال وجار التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من اليوم تفعيل صافرة إنذار بسبب الاشتباه بتسلل قطعة جوية معادية شمالي البلاد، حيث تم رصد مسيرتين انقضاضيتين عبرتا من الأراضي اللبنانية وسقطتا في منطقة زعورة، ولم تقع إصابات ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأضاف: "متابعة لتفعيل صافرة إنذار بسبب الاشتباه بتسلل قطعة جوية معادية في منطقة المطلة قبل قليل وفي منطقة قيلع خلال الساعة الأخيرة، يدور الحديث عن رصد خاطئ"، موضحا أنه "في وقت سابق من اليوم تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة المطلة، دون وقوع أضرار أو إصابات. وهاجمت قوات جيش الدفاع مصدر النيران".

المصدر: RT