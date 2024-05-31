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"حزب الله": استهدفنا ثكنة برانيت بصواريخ ثقيلة ما أدى إلى احتراقها

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أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة، أنه استهدف بصواريخ بركان ثقيلة، ثكنة "برانيت" العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها.

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وقال حزب الله في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء على ‏بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 31-5-2024 ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء ‏منها".‏

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط صواريخ بركان على مقر الفرقة 91 في برانيت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة أن طائراته المقاتلة قصفت خلال الليل مباني يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أربعة مبان في قريتي عيترون ومركبا، ونشر لقطات للهجوم.

المصدر: RT

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