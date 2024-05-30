"حزب الله" يعلن تنفيذ 6 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي في العديد من المواقع المهمة عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الخميس.

وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بتاريخ الخميس 30-05-2024، وفقا للآتي:

- القطاع الشرقي:

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1- الساعة 18:25 استهداف موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 18:35 استهداف موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 13:15 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع عداثر ‏بالقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 17:50 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 20:00 استهداف ثكنة ‏زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 23:00 استهداف مبنى يستخدمه ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء في ‏ساحة بلدة حولا".

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، فيما حث القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان أرولدو لاثارو جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT