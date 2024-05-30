"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية مهمة قرب الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، استهداف 3 مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" في بيانات منفصلة "استهداف موقع جل العلام وموقع الرمثا وموقع زبدين".

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وأوضح في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:25 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما ذكر في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:35 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، فيما حث القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان أرولدو لاثارو جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.

المصدر: RT