 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: قصف أربعة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn90

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن طائراته المقاتلة قصفت خلال الليل مباني يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أربعة مبان في قريتي عيترون ومركبا، ونشر لقطات للهجوم.

وفي بيان سابق قال إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين عسكريين  تواجد داخلها عناصر من "حزب الله" في منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا