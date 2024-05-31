الجيش الإسرائيلي: قصف أربعة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن طائراته المقاتلة قصفت خلال الليل مباني يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أربعة مبان في قريتي عيترون ومركبا، ونشر لقطات للهجوم.

وفي بيان سابق قال إن طائراته الحربية أغارت على مبنيين عسكريين تواجد داخلها عناصر من "حزب الله" في منطقتي حولا ومارون الراس في جنوب لبنان.

أغارت طائرات حربية قبل قليل على مبنييْن عسكرييْن تواجد داخلها مخربون من حزب الله في منطقتيْ حولا ومارون الراس في جنوب لبنان.



كما قصفت قوات جيش الدفاع عدة مناطق في جنوب لبنان لإزالة التهديدات.



متابعة للإنذارات في منطقة زارعيت فالحديث عن إطلاق عدة قذائف من لبنان دون وقوع… pic.twitter.com/yBRlz5SyiL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 30, 2024

المصدر: RT