انقطاع في خدمة غوغل حول العالم

أفادت تقارير بتعطّل خدمة محرك البحث غوغل بالنسبة لآلاف المستخدمين حول العالم، مع الإبلاغ عن مشكلات تتعلق بالبحث والأخبار.

وكشف موقع DownDetector، الذي يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأجزاء من أوروبا والعديد من البلدان الأخرى، تواجه مشكلات في موقع الويب والتطبيق.

وتظهر التقارير أن 63% من المستخدمين يواجهون مشكلات مع موقع الويب، بينما أشار 33% إلى مشكلات في البحث، ويقول 3% أن الخرائط بها خلل.

وكالعادة، توافد المستخدمون إلى موقع X للإبلاغ عن انقطاع الخدمة، ومعرفة ما إذا كان الآخرون يواجهون المشكلة نفسها.

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وعلى الرغم من أن خدمة غوغل نادرا ما تتعطل، فقد واجهت خدماتها مشكلات في وقت سابق من هذا الشهر.

ففي الأول من مايو، أظهر موقع DownDetector وجود مشكلات في محرك البحث والموقع الإلكتروني وGoogle Drive.

وأبلغ المستخدمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأجزاء من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، عن مشكلات في خدمات عملاق التكنولوجيا.

يذكر أنه في عام 2021 كشفت شركة غوغل أن لديها أكثر من 4.9 مليار مستخدم نشط.

ومن غير الواضح عدد المستخدمين الذين تضرروا من الانقطاع الحالي.

المصدر: ديلي ميل