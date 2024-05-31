من جنسية عربية.. كشف هوية عروس النجم المغربي شديرة (فيديو)

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الساعات القليلة الماضية بصور وفيديوهات لحفل زفاف المهاجم الدولي المغربي وليد شديرة المحترف في نادي نابولي الإيطالي.

وأقيم زفاف شديرة في إيطاليا ولكن وفقا للتقاليد والعادات المغربية برفقة عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين.

حفل زفاف الدولي المغربي 🇲🇦 وليد شديرة من مواليد ايطاليا و الذي يلعب في صفوف نادي Frosinone Calcio ، عرس مغربي 💯 بالتقاليد والازياء المغربية 😍🇲🇦 pic.twitter.com/raEOUraoYw — Leila Ben Shitrit (@1__leila) May 30, 2024

ودفع الفضول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى البحث عن هوية العروس المحجبة التي خطفت قلب مهاجم المنتخب المغربي وفريق نابولي الإيطالي، ليتوصلوا إلى كونها فتاة مصرية، تدعى بسملة السالم، وتقيم في إيطاليا منذ فترة طويلة وتحديدا بمدينة ميلانو.

واستغل شديرة نهاية الدوري الإيطالي لإقامة حفل زفافه.

وقدم شديرة البالغ عمره 26 عاما، أداء جيدا هذا الموسم في الدوري الإيطالي مع نادي فروسينوني الذي لعب له على سبيل الإعارة من نابولي، حيث سجل سبعة أهداف.

وكان شديرة ضمن قائمة المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال 2022 بوصوله للمربع الذهبي.

المصدر: RT