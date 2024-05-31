بيراميدز يلوح بورقة الفيفا في أزمة الشيبي

لوح نادي بيراميدز باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في الأزمة الخاصة بلاعبه المغربي محمد الشيبي ضد الجبلاية.

وأوقف الاتحاد المصري، لاعب بيراميدز، لمدة 6 مباريات إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.



وقال موقع "كووورة" إن قرار إيقاف الشيبي صادر عن مجلس إدارة الاتحاد المصري، وسيتم اللجوء إلى لجنة الاستئناف ضد هذا القرار.

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وعلق مصدر مطلع داخل بيراميدز: "سنطالب الاتحاد المصري بقرار لجنة الانضباط في الشكوى التي قدمها الأهلي ضد الشيبي، بدعوى لجوء اللاعب للقضاء المدني بعد اعتداء حسين الشحات لاعب الأهلي ضده".

وأشار إلى أن هناك حالة من الدهشة من موقف الاتحاد المصري، خاصة وأن القضية منظورة أمام لجنة الانضباط، وبالتالي لا يجب أن يتدخل مجلس إدارة اتحاد الكرة في هذه الأزمة.



وتعود الواقعة إلى صفع جناح الأهلي حسين الشحات منافسه الشيبي عقب نهاية لقاء فريقيهما في الدوري المصري في 23 يوليو الماضي.

وقررت رابطة الأندية المصرية حينها إيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه بـ20 ألف جنيه.

ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري رياضي لمدة خمسة أعوام إلى جانب تغريمه بـ100 ألف جنيه.

المصدر: kooora