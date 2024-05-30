في أول قرار له بعد صدور حكم بحبس الشحات.. الاتحاد المصري يصدم الشيبي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس إيقاف الظهير الأيمن لنادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي لست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد الاتحاد المصري في بيان أن مجلس الإدارة اتخذ هذه العقوبة بعد جلسة طارئة لمخالفة الشيبي اللوائح.

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وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي بداعي مخالفته اللوائح للجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية داخل المستطيل الأخضر، وهو ما ناقشته لجنة الانضباط في الفترة الماضية.

🟥 #آخر_خبر | الاتحاد المصري 🇪🇬 لكرة القدم يوقف المغربي 🇲🇦 محمد الشيبي لاعب بيراميدز لـ 6 مباريات بدعوى مخالفته اللوائح باللجوء إلى القضاء المدني في قضية الاعتداء عليه من حسين الشحات pic.twitter.com/oSTgne9u28 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 30, 2024

وتعود الواقعة إلى صفع جناح الأهلي حسين الشحات منافسه الشيبي عقب نهاية لقاء فريقيهما في الدوري المصري في 23 يوليو الماضي.

وقررت رابطة الأندية المصرية حينها إيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه بـ20 ألف جنيه.

حسين الشحات لاعب الأهلي يصفع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد المباراة !!



🎥 @mohamed_zaki14pic.twitter.com/Fe4qKlYfws — كورة بالعربي ⚽️ (@korabelarabi) July 23, 2023

ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري رياضي لمدة خمسة أعوام إلى جانب تغريمه بـ100 ألف جنيه.

المصدر: وكالات