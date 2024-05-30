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في أول قرار له بعد صدور حكم بحبس الشحات.. الاتحاد المصري يصدم الشيبي

الرياضة

في أول قرار له بعد صدور حكم بحبس الشحات.. الاتحاد المصري يصدم الشيبي
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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس إيقاف الظهير الأيمن لنادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي لست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأكد الاتحاد المصري في بيان أن مجلس الإدارة اتخذ هذه العقوبة بعد جلسة طارئة لمخالفة الشيبي اللوائح.

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وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي بداعي مخالفته اللوائح للجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية داخل المستطيل الأخضر، وهو ما ناقشته لجنة الانضباط في الفترة الماضية.

وتعود الواقعة إلى صفع جناح الأهلي حسين الشحات منافسه الشيبي عقب نهاية لقاء فريقيهما في الدوري المصري في 23 يوليو الماضي.

وقررت رابطة الأندية المصرية حينها إيقاف الشحات لمباراتين وتغريمه بـ20 ألف جنيه.

ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري رياضي لمدة خمسة أعوام إلى جانب تغريمه بـ100 ألف جنيه.

المصدر: وكالات

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