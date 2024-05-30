مصر.. الحكم على لاعب بالنادي الأهلي بالسجن لمدة عام بسبب لاعب مغربي

قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب الأهلي حسين الشحات، بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

إقرأ المزيد

كما قررت المحكمة تغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أي هيئة رياضية في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

تعود أحداث الواقعة "بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقي بيراميذر والأهلي في بطولة الدورى الممتاز حيث اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبي وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين".

وفى بلاغ الشيبي، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، "بالبلطجة والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع، فضلا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة".

المصدر: RT