أول رد فعل للشحات بعد صدور حكم بحبسه وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لخمسة أعوام (صورة)

نشر نجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم حسين الشحات صورة عقب صدور حكم بحبسه في قضية اعتدائه بالضرب على مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة خمسة أعوام في واقعة اتهامه بالتعدي على الشيبي خلال مباراة جمعت بين فريقيهما في يوليو 2023 ضمن منافسات الدوري المصري.

ووجهت النيابة للشحات، اتهامات الضرب والسب والقذف والإهانة والترويع بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، عقب نشر فيديوهات تضمنت واقعة صفع الدولي المصري للشيبي خلال مباراة الفريقين.

وعقب صدور الحكم بحبسه، نشر الشحات صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" لأفراد عائلته وهم يستمتعون بالإجازة الصيفية ووضع قلبا ورمزا يدل على المحبة على الصورة.

هذا، ولم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم أو الأهلي أي بيان حتى الآن بشأن الحكم بحبس الشحات.

المصدر: RT