بوساطة إماراتية.. روسيا تستعيد 75 عسكريا من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن استعادة 75 جنديا من الأسر الأوكراني، وذلك نتيجة مفاوضات بوساطة من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 31 مايو، ونتيجة لعملية تفاوض، تمت استعادة 75 عسكريا روسيا كانوا في خطر مميت في ظروف الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، مضيفة أنه في المقابل، تم تسليم الجانب الأوكراني 75 من أسرى الحرب لها.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل العسكريين الروس المفرج عنهم بطائرات نقل عسكرية إلى موسكو لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية، وأنه يجري تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لجميع المفرج عنهم.

وأوضحت الدفاع الروسية أن "دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية" في عملية إعادة الجنود الروس من الأسر.

المصدر: RT