ترامب يعلق على قرار إدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية

وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للرئاسة دونالد ترامب قرار هيئة المحلفين بإدانته في قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز بأنه "مخز".

وقال ترامب للصحفيين بعد الإعلان عن قرار المحكمة، يوم الخميس: "هذا كان مخزيا"، متهما القاضي الذي ينظر في قضيته بالفساد والانحياز.

وأضاف ترامب: "نحن سنواصل الكفاح حتى النهاية. أنا شخص بريء تماما.. وأنا أناضل من أجل بلادنا ودستورنا".

وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها ترامب بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.

وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي مدان بتهم جنائية.

ولا يزال من حقه الطعن في قرار المحكمة، الذي لن يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في 5 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي