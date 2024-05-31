السعودية.. شركة تعلن عن اتخاذها أول قرار من نوعه في المملكة بخصوص ساعات العمل

أعلنت شركة سعودية تدعى "لوسيديا" وتتخذ الرياض مقرا لها تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4 أيام بدلا من نظام 5 أيام المعمول به حاليا، لتكون بذلك أول شركة في المملكة تتخذ هذا القرار.

وقالت الشركة المختصة بمجال التقنية، في بيان قامت بنشره على موقعها الرسمي في منصة "إكس": "يسرنا أن نعلن عن تطبيق نظام العمل (4 أيام/الأسبوع) في لوسيديا".

وأضافت في البيان: "هذا الأسلوب لن يغير من جودة الخدمة بل سيعزز من التزامها تجاه معايير الخدمة، كما سيخلق معيارا جديدا لشكل بيئة العمل الحديثة".

ووفقا لما حمله بيان الشركة السعودية، فإن إضافة يوم آخر للراحة يشحذ الهمم، ويحقق الأهداف الشخصية، ويعطي طاقة وشغفا أكبر للعمل.

يسرّنا أن نعلن عن تطبيق نظام العمل [4 أيام/الأسبوع] في لوسيديا🎉 pic.twitter.com/Z8NYZzJ69o — Lucidya | لوسيديا (@Lucidya) May 28, 2024

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "لوسيديا" في تغريدة: "في لوسيديا، الأفعال أبلغ من الكلام.. صحة فريقنا، ثقتنا بهم، الابتكار، وبيئة العمل الحديثة ليسو مجرد كلمات لامعة تنذكر؛ هي الأساس في كل شي نسويه. التزامنا بالابتكار يتخطى منتجاتنا فهو حجر اساسي في ثقافتنا و طريقة عملنا".

وأضاف: "من يعرف لوسيديا يعلم بأن هذي ليس المرة الأولى اللي نتخذ فيها خطوة جريئة في ممارسات بيئة العمل حيث بدأنا سياسة العمل عن بعد في 2016، وكان نص فريقنا يشتغل عن بعد، و الآن نخطو خطوة جريئة جديدة".

وتابع: "طبعا الانتقال لـ4 أيام عمل ما راح يزيد الساعات في أيام العمل ولا راح ينقص من رواتب فريقنا لأن هدفنا هو توفير بيئة عمل صحية أكثر و ممتعة و تساعد في تحسين الإنتاجية".

في لوسيديا، الأفعال أبلغ من الكلام.

صحة فريقنا، ثقتنا بهم، الابتكار، وبيئة العمل الحديثة ليسو مجرد كلمات لامعة تنذكر؛ هي الأساس في كل شي نسويه. التزامنا بالابتكار يتخطى منتجاتنا فهو حجر اساسي في ثقافتنا و طريقة عملنا



من يعرف لوسيديا يعلم بأن هذي ليس المرة الاولى اللي نتخذ فيها… https://t.co/J3W2mugrqK — Abdullah Asiri (@Abdullah_Asiri_) May 28, 2024

وسرعان ما انهالت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي على قرار الشركة، وأبدى مغردون إعجابهم بالنظام الجديد.

وقال ناشط: "شركة لوسيديا تعلن عن تقليل أيام العمل إلى 4 أيام في الأسبوع كأول شركة سعودية تتخذ هذا القرار.. الشركة أكدت ان جودة الخدمة وإنتاجية العمل لن تتغير بهذا القرار.. أتمنى الشركات الخاصة اللي لاتزال تمنح موظفيها يوم راحة واحد في الاسبوع تراجع نفسها وعيالنا وبناتنا يستاهلون اليومين إجازة".

شركة لوسيديا تعلن عن تقليل أيام العمل إلى 4 أيام في الأسبوع كأول شركة سعودية تتخذ هذا القرار



الشركة أكدت ان جودة الخدمة وانتاجية العمل لن تتغير بهذا القرار



أتمنى الشركات الخاصة اللي لاتزال تمنح موظفيها يوم راحة واحد في الاسبوع تراجع نفسها وعيالنا وبناتنا يستاهلون اليومين إجازة pic.twitter.com/OIiKzzYVEk — Naif Saudi 🇸🇦 (@naifsaudi4) May 29, 2024

وعلق أحدهم: "قرار موفق ويعزز من مفهوم التركيز على الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بدلا من الاهتمام بساعات وأيام العمل فقط، خاصة مع توفر التقنيات الحديثة واستغلال الذكاء الاصطناعي لتسريع وتسهيل الأعمال".

قرار موفق ويعزز من مفهوم التركيز على الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بدلاً من الاهتمام بساعات وأيام العمل فقط، خاصة مع توفر التقنيات الحديثة واستغلال الذكاء الاصطناعي لتسريع وتسهيل الأعمال. — عبدالعزيز التويجري (@AzAltuwayjiri) May 29, 2024

فيما قال آخر: "خطوة جريئة وشجاعة بالتوفيق".

المصدر: "RT"