الحوثي: سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح والاعتداءات على الجنود تهديد لأمن مصر القومي

قال زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا ومعبر رفح والاعتداءات على الجنود المصريين انتهاك خطير جدا وتهديد لأمن مصر القومي.

وأضاف عبد الملك الحوثي: "كنا ولا نزال نأمل بأن يكون هناك موقف مصري من أجل مصر ومساندة للشعب الفلسطيني بالمستوى الذي ينبغي بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير".

وتابع قائلا: "من المفترض أن تكون هناك خطوات عملية منها قطع العلاقات مع العدو الإسرائيلي والمقاطعة الاقتصادية".

وأردف زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية بالقول: "من المفترض أن يكون هناك توجه لمواقف أكبر وأقوى تجاه الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية لجمهورية مصر العربية".

وذكر في كلمته أن "إسرائيل لا تزال تستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع مصر وأن السفن المصرية لا تزال تذهب بالبضائع إلى إسرائيل متقدمة على كثير من البلدان ومثل هذا لا ينبغي".

وأشار في كلمته إلى أنه يفترض أن تكون هناك خطوات جريئة وقوية من مصر ولو بمستوى قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

وصرح عبد الملك الحوثي أنه "إذا اتجهت جمهورية مصر العربية في هذا الاتجاه ستحظى بمساندة الشعوب وتأييدها وستقف الجمهورية اليمنية معها".

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش المصري مقتل جندي على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا على فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وأثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: "المسيرة" + RT