الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على محور فيلاديلفيا ويزعم العثور على أكثر من 20 نفقا متصلا بمصر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء فرض سيطرته الكاملة على طول محور فيلادلفيا من خلال تواجد قواته في المكان وإخضاعه لمرمى النيران.

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وبحسب الجيش فقد اكتسبت قواته السيطرة الكاملة على التحكم العملياتي في ممر فيلادلفيا، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية، باستثناء جزء صغير بالقرب من الساحل وتل السلطان الذي يتم التحكم فيه عن بعد من قبل القوات.

ووفقا للجيش فقد عثر في المنطقة التي سيطر عليها على 20 نفقا تجتاز الحدود إلى مصر، وبدأت قواته بتمشيط الأنفاق لكنها لم تدخلها كلها بعد، إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ، وتم إبلاغ القاهرة بهذا.

بالإضافة إلى ذلك، يسيطر الجيش الإسرائيلي على 82 ممرا "نفقا" بالقرب من الحدود سيتم استكشافها وتدميرها، كما تم العثور في المنطقة على عشرات الصواريخ الجاهزة للإطلاق.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي "يسيطر على 75% من محور فيلادلفيا.

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وأضاف في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: "داخل غزة، يسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي الآن على 75 بالمئة من محور فيلادلفيا، وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت. يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة".

وتوقّع هنغبي أن يستمر القتال في غزة "طوال عام 2024 على الأقل".

المصدر: يديعوت أحرونوت + وكالات