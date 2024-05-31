تركيا تحذر من انخراط الناتو في النزاع في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن انخراط حلف الناتو في النزاع في أوكرانيا سيؤدي إلى المزيد من الأزمات.

وقال فيدان للصحفيين في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو، يوم الجمعة، إن "مشاركة الحلف في النزاع سيؤدي إلى المزيد من الأزمات واتساع رقعة النزاع ليشمل المنطقة".

وأشار فيدان إلى أنه "في الوقت الذي تواصل فيه دول الناتو الجهود لتقديم الدعم العسكري (لأوكرانيا)، تطرح تركيا مسألة نقل تسوية الوضع إلى المجال الدبلوماسي".

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وأضاف: "وهم يتجاهلون ذلك. ونحن نشدد على أن القضية يجب حلها ليس فقط بالطرق العسكرية، بل ومن خلال الحوار. وإن لم نبذل جهودا دبلوماسيا فإن كل شيء سيؤدي إلى المزيد من المخاطر. كنا نتحدث عن ذلك في وقت سابق وتحدثنا عن ذلك اليوم".

وأكد: "نرى الآن مزيدا من الدول التي تبدأ بتأييد وجهة نظرنا".

ويأتي ذلك على خلفية سماح عدد من دول الناتو، من بينها الولايات المتحدة، لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة المقدمة لها من قبل الدول الغربية، لاستهداف الأراضي الروسية.

المصدر: وكالات