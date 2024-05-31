استهداف حوثي لحاملة الطائرات أيزنهاور.. تحد لقدرات واشنطن

بعد غارات أمريكية وبريطانية على مواقع في صنعاء والحديدة وتعز استهدفت حسب مسؤولين أمريكيين مواقعَ قيادةٍ تابعة للحوثيين وقاذفات صواريخ

أعلن المتحدثُ العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع ضرب حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور في البحر الأحمر بصواريخ مجنحة وبالستية وإصابتَها بدقة،رداً على مقتل مدنيين في الهجمات البريطانية والأمريكية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تأكيد زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في خطابه الأسبوعي مواصلة العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة.

فيما كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن تزويد طهران للحوثيين بصواريخ باليستية من طراز قادر تطلق من البحر.

فما هي دلالات الضربات الأخيرة؟ وما هي حدود وآفاق التصعيد العسكري المحتملة؟

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