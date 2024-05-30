مصر تصدر بيانا بعد اختفاء مواطن سعودي وتكشف سرا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا فى إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء مواطن سعودي في القاهرة.

إقرأ المزيد

وقالت الداخلية في بيانها: "في إطار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب (أحد الأشخاص - يحمل جنسية إحدى الدول العربية).. فقد تبين ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة من محامي سفارة الدولة المشار إليها يفيد بمعاناة المذكور من مرض نفسي وقيامه بترك شقته المستأجرة بإحدى المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة في إطار مرضه وبالفحص تبين وجود جميع متعلقاته الشخصية بالشقة محل سكنه، ويتم تكثيف جهود البحث عنه".

وكانت السفارة السعودية لدى القاهرة قد ردت على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها إنه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة التوضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".

وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

المصدر: RT