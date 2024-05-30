 
مباشر

اختفاء مواطن سعودي في مصر يثير ضجة والسفارة تصدر بيانا عاجلا

أخبار العالم العربي

اختفاء مواطن سعودي في مصر يثير ضجة والسفارة تصدر بيانا عاجلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn22

ردت السفارة السعودية بالقاهرة على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية.

اختفاء مواطن سعودي في مصر يثير ضجة والسفارة تصدر بيانا عاجلا

إقرأ المزيد
السعودية..الداخلية تعلن القبض على 3 وافدين مصريين وتكشف عن السبب (فيديو)
السعودية..الداخلية تعلن القبض على 3 وافدين مصريين وتكشف عن السبب (فيديو)

وقالت السفارة السعودية في بيان لها إنه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة التوضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.

وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".

وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.

وكانت قد ناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا