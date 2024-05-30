اختفاء مواطن سعودي في مصر يثير ضجة والسفارة تصدر بيانا عاجلا
ردت السفارة السعودية بالقاهرة على الجدل المثار حول اختفاء المواطن السعودي هتان بن غازي شطا، مؤكدة أن عمليات البحث لا زالت جارية.
وقالت السفارة السعودية في بيان لها إنه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعلقة باختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة تود السفارة التوضيح أنه منذ اليوم الأول لاختفاء المواطن باشرت بإجراءاتها واتصالاتها مع الجهات الرسمية والأمنية في مصر، التي شرعت فورا في اتخاذ إجراءات البحث والتحري عن المواطن وظروف اختفائه.
وتابعت السفارة: "مستعينة بكاميرات المراقبة المتوفرة لديها، حيث سجلت الكاميرات لحظة خروجه من المنطقة التي يسكن فيها بالتجمع الخامس قبل اختفائه".
#هتان_شطا— Rakan bin Makki (@rakanalsawaf) May 24, 2024
الله يرده سالم الاهله واحبابه
شاركونا نشرها pic.twitter.com/Hfr0wvnsPW
وأشارت السفارة إلى أن البحث المكثف لا يزال جاريا من الجهات الأمنية وبمتابعة من السفارة وبالتنسيق مع أسرة المواطن.
#هتان_شطاpic.twitter.com/VByPLMLJDG— لينه صوفي (@linahsofi) May 25, 2024
وكانت قد ناشدت عائلة المفقود هتان وأصدقاؤه السلطات المصرية والسعودية للتدخل العاجل من أجل العثور عليه، مؤكدة تقديم كافة التفاصيل بشأن حادثة الاختفاء.
المصدر: RT