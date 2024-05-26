السعودية..الداخلية تعلن القبض على 3 وافدين مصريين وتكشف عن السبب (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد، أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، كاشفة عن السبب.

وفي حسابه على منصة "إكس"، قال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، لترويجهم حملات حج وهمية ومضللة، تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج، مخالفين أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح بالحج بغرض النصب والاحتيال".

وأضاف البيان أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورا للمعتقلين وأرفقها بمنشوره على حسابه في منصة "إكس".

📹 | شرطة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة تقبض على (3) وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية. pic.twitter.com/U8CBhOdO0O — الأمن العام (@security_gov) May 26, 2024

المصدر: RT