إجراء عاجل للشحات بعد الحكم عليه بالحبس

أكد أشرف عبد العزيز محامي نجم الأهلي المصري حسين الشحات أن موكله سيتقدم في القريب العاجل باستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر والقاضي بحبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، أمس الخميس، بمعاقبة الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وتعويض بـ100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) وحرمانه من الاشتراك في أي ناد رياضي لمدة خمسة أعوام في واقعة اتهامه بالتعدي على مدافع نادي بيراميدز الدولي المغربي محمد الشيبي خلال مباراة جمعت بين فريقيهما في يوليو 2023 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال محامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "إما أن يتم إلغاء الحكم أو تخفيفه، ومحامي الشيبي طلب في مرافعته بالفعل بمعاقبة حسين الشحات لمدة ثلاثة مواسم، واستعان بإحدى المواد القانونية لكنها في غير محلها، والحكم الصادر في حق حسين الشحات لا يمنعه من المشاركة مع الأهلي مطلقا".

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وأضاف: "في حالة قبول الاستئناف يتم إيقاف تنفيذ الحكم الأول لحين الفصل في الاستئناف، ومن الوارد دفع التعويض المدني المؤقت لكن سيتم الانتظار لحين الفصل في الاستئناف الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي، والحكم الصادر لم يذكر مطلقا إيقاف الشحات عن النشاط الرياضي".

وواصل أشرف عبد العزيز: "اتحاد الكرة أصدر قرارا بإيقاف الشيبي وتغريمه ماليا، وفقا لبنود اللائحة التي تحظر اللجوء للمحاكم العادية، والأهلي سبق وتقدم بطلب رسمي وطالب بتنفيذ اللوائح".

وأكمل: "ما حدث بين الشحات والشيبي يحدث في ملاعب كثيرة، والنادي الأهلي هو من يدير الأزمة مع اتحاد الكرة، ولم أجر أي اتصالات معهم مطلقا لتطبيق اللائحة الداخلية بشأن منع أي لاعب من اللجوء للقضاء المدني".

وأكد: "لم يتم التواصل معي من أي شخص للتصالح بين اللاعبين، ومسألة الصلح تخص حسين الشحات، ولست طرفا في الأمر، وقمت بالاتصال به لشرح منطوق الحكم وهو حاليا في إجازة مع عائلته".



وختم: "أي لاعب عربي يلعب على أرض مصر فهو مرحب به تماما، ولم يتم التواصل معي مطلقا من أجل عقد جلسات صلح، وربما يكون قد تحدث البعض مع حسين الشحات لكنه لم يخبرني بأي شيء حول وجود أي عضو من اتحاد الكرة تحدث معه لإنهاء الأزمة وديا، وربما يكون قد تحدثوا مع الطرف الآخر".

المصدر: وكالات